Terremoto in Venezuela, ministero Salute: "Sale a 235 il bilancio delle vittime"

Aumenta il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito il Venezuela nella giornata di mercoledì sera. Il ministero della Salute venezuelano ha reso noto che i morti sono 235 mentre i feriti sono circa 4300. La cifra è destinata ulteriormente a salire nelle prossime ore considerando il numero di dispersi. “Vale anche la pena ricordare che, all’interno del sistema sanitario pubblico, alle 19.00 di questa sera avevamo già curato più di 4.300 feriti; alcuni hanno ferite lievi. La maggior parte sono lievi, ma ci sono anche quelli con ferite moderate e gravi. Molti di loro hanno richiesto un intervento chirurgico e, purtroppo, abbiamo ricevuto circa 235 pazienti arrivati senza segni vitali o morti”, ha detto il ministro della Salute Carlos Alvarado alla tv statale.