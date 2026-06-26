Iraq, in migliaia celebrano l’Ashura a Karbala

I musulmani sciiti di tutto il mondo hanno celebrato giovedì l’Ashura, una ricorrenza sacra che simboleggia il sacrificio e il martirio. A Karbala, città dell’Iraq meridionale, sono state rafforzate le misure di sicurezza con l’arrivo dei pellegrini. Striscioni e vessilli religiosi sono stati esposti sulle mura del santuario dalla cupola dorata dell’Imam Hussein, mentre alcuni attori hanno rievocato scene risalenti al VII secolo. Le strade sono state ricoperte di tappeti rossi e uomini, donne e bambini vestiti di nero si sono riuniti attorno ai santuari dell’Imam Hussein e di suo fratello Abbas, partecipando ai tradizionali riti del lutto.