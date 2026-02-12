Dl immigrazione, Meloni: "Stop a ingressi e trasferimenti in Paesi terzi"

(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia l’approvazione in Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge in materia di immigrazione e rivendica il rispetto di un impegno inserito nel programma di governo del centrodestra. Nel video pubblicato sui social, la premier spiega che il provvedimento introduce la possibilità, in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale – come il rischio di terrorismo o una pressione migratoria eccezionale – di impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane. Le imbarcazioni sottoposte a interdizione, afferma, potranno essere indirizzate anche verso Paesi terzi. Secondo Meloni, si tratta di un’opzione compatibile con le nuove regole europee sull’immigrazione, alla cui definizione l’Italia ha contribuito. La presidente del Consiglio rivolge quindi un appello al Parlamento affinché approvi rapidamente le nuove norme e chiama in causa le altre forze politiche: “Vediamo quante di quelle che vanno in tv a dire che il Governo non fa abbastanza per la sicurezza saranno disposte a darci una mano per garantirla”. “Da parte nostra – conclude – ce la stiamo mettendo tutta. Speriamo che tutti facciano la loro parte, senza creare ostacoli fantasiosi e dal chiaro sapore ideologico”.