Migranti, Meloni: “Parlamento approvi velocemente il ddl”

“Ci appelliamo ora al Parlamento perché approvi velocemente queste norme“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video postato sui social, in merito al ddl immigrazione approvato in Cdm. “Vediamo quante delle forze politiche che vengono in tv a dire che il Governo non fa abbastanza per la sicurezza saranno disposte anche a darci una mano per garantire quella sicurezza – ha proseguito la premier – Noi ce la stiamo mettendo tutta, speriamo solo che tutti facciano la loro parte senza creare ostacoli fantasiosi e dal chiaro sapore ideologico”.

Meloni: “Blocco navale promessa mantenuta, compatibile con regole Ue“

“Oggi abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra – ha continuato Meloni – cioè la possibilità in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo, ma anche una pressione migratoria eccezionale di impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazione sottoposte all’interdizione anche in paesi terzi”. “Una opzione che è compatibile con le nuove regole europee, che tra l’altro l’Italia ha contribuito a definire”, ha concluso.