Siracusa, presa la banda dei furti in appartamento: le immagini dei sopralluoghi e delle rapine

Sgominata la banda dei furti in appartamento ad Augusta, nel Siracusano. La Polizia ha eseguito sei misure cautelari per i reati di furto, tentato furto in abitazione e ricettazione. Le indagini hanno permesso di acclarare il modus operandi della banda, che svolgeva accurati sopralluoghi per la selezione delle vittime e per la fattibilità dei furti. Talvolta, gli indagati hanno fatto uso di tute bianche da lavoro per cercare di nascondere la loro identità. Durante i furti, sono state asportate casseforti con gioielli in oro, altri preziosi e denaro contante.