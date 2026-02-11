Riad, il principe William gioca ad un torneo di videogiochi E-sport

Il principe William ha giocato a un torneo di e-sport a Riad durante il secondo giorno del suo viaggio in Arabia Saudita. L’erede al trono britannico è stato raggiunto dal presidente della Federazione Esports Saudita e della Federazione Araba Esports, il principe Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, alla SEF Arena della Federazione Esports Saudita. La visita del principe è avvenuta su richiesta del governo britannico con l’obiettivo di migliorare le relazioni con il leader saudita, il principe ereditario Mohammed bin Salman. Ciò arriva in un momento difficile per la famiglia reale britannica poiché emergono ulteriori accuse dagli Epstein Files. Il principe William trascorrerà tre giorni nel paese.