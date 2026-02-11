Oscar, i candidati si ritrovano a Los Angeles per pranzo e foto ufficiale dell'evento

I candidati all’Oscar si sono riuniti martedì a Beverly Hills per il pranzo annuale dei candidati all’Oscar. L’evento celebra i candidati dell’anno in corso e culmina con una foto ufficiale di classe. Quasi tutte le 230 persone in corsa per gli Oscar in 24 categorie si sono riunite per il pranzo, un evento che funziona come celebrazione, sessione di ritratti di gruppo e orientamento per la grande cerimonia del mese prossimo. I candidati, tra cui Jessie Buckley, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio ed Emma Stone, si sono seduti a pranzo e si sono alzati per una foto di classe insieme ai candidati per premi tra cui il miglior cortometraggio animato e il nuovo Oscar per il casting. La sala da ballo del Beverly Hilton di Beverly Hills, in California, era particolarmente piena di candidati per “Sinners”, il film più nominato di tutti i tempi, tra cui la star Michael B. Jordan e il regista Ryan Coogler. Gli Oscar verranno consegnati il ​​15 marzo.