Oscar 2026, oggi l’annuncio delle nomination – La diretta

Dalle 14:30 ora italiana di oggi giovedì 22 gennaio saranno annunciate le nomination per gli Oscar 2026, a poco meno di due mesi dalla cerimonia degli Academy Awards, che si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Segui con noi tutte le notizie in diretta.
Per l’Italia l’unica speranza di nomination è affidata al corto d’animazione ‘Playing God’ di Matteo Burani, che è in shortlist insieme ad ‘Autokar’, ‘Butterfly’,’Cardboard’, ‘Éiru’, ‘Forevergreen’, ‘The Girl Who Cried Pearls’, ‘Hurikán’, ‘I Died in Irpin’, ‘The Night Boots’, ‘The Quinta’s Ghost’, ‘Retirement Plan’, ‘The Shyness of Trees’ e ‘Snow Bear’. Niente da fare invece per ‘Familia’ di Francesco Costabile per la categoria del miglior film internazionale.
Quest’anno, gli Oscar introdurranno una nuova categoria dedicata al casting. Questo nuovo riconoscimento aiuterà ‘Sinners’ e ‘One Battle After Another’ ad aggiungere ulteriori candidature alle loro già impressionanti statistiche. Dieci film saranno nominati per il premio di miglior film. Oltre ai due favoriti, pellicole come il dramma familiare norvegese ‘Sentimental Value‘, il dramma shakespeariano ‘Hamnet‘ e l’odissea del ping-pong ‘Marty Supreme‘ dovrebbero essere in lizza.
Qualunque sia il risultato finale, Warner Bros. si prepara al miglior esito agli Oscar nella sua storia centenaria. Sia ‘One Battle After Another’ che ‘Sinners’ dovrebbero garantire alla casa di produzione un bottino record, proprio mentre lo studio si prepara alla vendita a Netflix. All’inizio di questa settimana, Netflix ha modificato la sua offerta di acquisizione da 72 miliardi di dollari per Warner Bros. Discovery, trasformandola in un’offerta interamente in contanti, migliorando così la proposta rispetto a quella di Paramount Skydance.
Tradizionalmente, i film horror sono stati esclusi dagli Oscar, ma quando verranno annunciate le nomination per la 98ª edizione dei premi dell’Academy, il racconto di vampiri di Ryan Coogler, ‘Sinners’, potrebbe fare la storia. Nessun film ha mai ottenuto più di 14 nomination — un traguardo raggiunto solo da ‘Eva contro Eva’, ‘Titanic’ e ‘La La Land’. Ma ‘Sinners’ potrebbe superare quel record, con una pioggia di candidature per la sua sontuosa realizzazione tecnica, la sceneggiatura e la regia di Coogler, e l’interpretazione di Michael B. Jordan (che sarebbe alla sua prima nomination). In corsa insieme a ‘Sinners’ ci sarà probabilmente anche ‘One Battle After Another’ di Paul Thomas Anderson, che ha dominato la stagione dei premi come chiaro favorito.