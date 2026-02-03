Iran, Nyt: “Teheran pronta a sospendere il programma nucleare” – La diretta

Iran e Stati Uniti sono pronti a sedersi al tavolo dei negoziati. La conferma è arrivata ieri dal presidente Masoud Pezeshkian che ha ordinato l’avvio dei colloqui sul nucleare con Washington – come riferito da una fonte governativa all’agenzia di stampa Fars (organo di informazione legato alle Guardie Rivoluzionarie) – a condizione che ci sia “un’atmosfera appropriata, libera da minacce e aspettative irragionevoli”. Il vertice dovrebbe tenersi venerdì 6 febbraio a Istanbul, Turchia, tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l’inviato statunitense Steve Witkoff. Al centro dovrebbe essersi il programma nucleare mentre è esclusa un’intesa sull’arsenale missilistico.
L’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, comunicherebbero fra loro tramite messaggi testuali. E’ quanto scrive il New York Times citando fonti iraniane e americane. Venerdì è previsto un incontro fra i due a Istanbul per colloqui volti a disinnescare la crisi tra Washington e Teheran ai quali dovrebbero prendere parte anche Jared Kushner, genero di Donald Trump, e alti funzionari di Turchia, Qatar ed Egitto.
Teheran sarebbe pronta a sospendere il suo programma nucleare qualora venisse trovato un accordo nei negoziati con gli Stati Uniti. Lo scrive il New York Times citando due funzionari iraniani. Le stesse fonti precisano che l’Iran preferirebbe però la proposta alternativa che sarebbe stata avanzata dagli Stati Uniti durante i falliti negoziati dell’anno scorso, prima della guerra dei 12 giorni e degli attacchi agli impianti nucleari. Tale proposta – spiega il New York Times – prevedeva la creazione di un consorzio regionale per la produzione di elettricità utilizzando l’energia nucleare, con l’arricchimento dell’uranio effettuato al di fuori dell’Iran.
Le forze armate statunitensi sono “più che preparate” ad agire contro l’Iran se il Paese non si impegnerà in negoziati sul nucleare. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth. Il presidente Trump “è stato chiaro fin dall’inizio, così come lo era prima di ‘Midnight Hammer’: l’Iran non avrà capacità di dotarsi di armi nucleari”, ha detto Hegseth, facendo riferimento all’operazione con cui gli Stati Uniti hanno colpito siti nucleari iraniani nel giugno 2025.
“Quindi possono scegliere di negoziare su questo fronte, oppure abbiamo altre opzioni. Lui non vuole percorrere quella strada, io non voglio percorrere quella strada, ma il nostro compito è essere preparati e, naturalmente, lo siamo: siamo più che preparati”, ha affermato.
L’Iran è pronto a rispondere all’offerta di negoziati avanzata dal presidente degli Stati Uniti, a condizione che vi sia “un’atmosfera appropriata, libera da minacce e aspettative irragionevoli”. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un messaggio pubblicato su X.Alla luce delle richieste di “governi amici della regione”, Pezeshkian ha annunciato di aver incaricato il Segretario di Stato e il ministro degli Affari Esteri di perseguire eventuali colloqui “equi e giusti”, guidati dai principi di “dignità, prudenza e opportunità” e nel pieno rispetto degli interessi nazionali iraniani.