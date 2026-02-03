Iran, Nyt: “Teheran pronta a sospendere il programma nucleare” – La diretta

Iran e Stati Uniti sono pronti a sedersi al tavolo dei negoziati. La conferma è arrivata ieri dal presidente Masoud Pezeshkian che ha ordinato l’avvio dei colloqui sul nucleare con Washington – come riferito da una fonte governativa all’agenzia di stampa Fars (organo di informazione legato alle Guardie Rivoluzionarie) – a condizione che ci sia “un’atmosfera appropriata, libera da minacce e aspettative irragionevoli”. Il vertice dovrebbe tenersi venerdì 6 febbraio a Istanbul, Turchia, tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l’inviato statunitense Steve Witkoff. Al centro dovrebbe essersi il programma nucleare mentre è esclusa un’intesa sull’arsenale missilistico.

I have instructed my Minister of Foreign Affairs, provided that a suitable environment exists—one free from threats and unreasonable expectations—to pursue fair and equitable negotiations, guided by the principles of dignity, prudence, and expediency. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 3, 2026