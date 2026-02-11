Canada, sparatoria in un liceo: gli studenti escono da scuola in fila indiana

Una sparatoria in una scuola della Columbia Britannica in Canada, la Tumbler Ridge Secondary School, ha causato otto morti, tra cui una donna che la polizia ritiene essere l’autrice della strage. Altre due persone sono state trovate morte in una casa vicina e più di 25 sono rimaste ferite. La Royal Canadian Mounted Police ha riferito inoltre che due persone sono state trasportate in elicottero all’ospedale in gravissime condizioni. Nel video si vedono diversi studenti che escono dall’istituto in fila indiana e con le mani alzate, mentre un elicottero atterra nei pressi della scuola. La città di Tumbler Ridge, nelle Montagne Rocciose canadesi, si trova a più di 1.000 chilometri a nord di Vancouver, vicino al confine con l’Alberta. Il sito web del governo provinciale indica che sono 175 gli studenti che frequentano la Tumbler Ridge Secondary School, con classi dalla prima media alla quinta superiore.