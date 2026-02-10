Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: "Tiziano Ferro superospite al Festival"

Il Festival di Sanremo 2026 completa il suo cast con un nuovo superospite annunciato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Sui suoi canali social, Conti ha confermato la presenza di Tiziano Ferro nella prima serata della kermesse, in programma martedì 24 febbraio. «Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito», ha scritto Conti, annunciando così uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’edizione. La partecipazione del cantante aggiunge ulteriore peso a un cast già ricco di nomi e conferma il ruolo centrale di Sanremo come vetrina della musica italiana. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori annunci sul programma e sulle presenze previste per le serate successive, mentre cresce l’attesa per l’inizio della manifestazione.