Omicidio Abiuso, svolta dopo 22 anni: arrestati i presunti responsabili

(LaPresse) Svolta nelle indagini sull’omicidio di Danilo Abiuso, il 22enne ucciso la notte tra il 14 e il 15 novembre 2003 a Valenzano, in provincia di Bari. A distanza di 22 anni dal delitto, i carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno arrestato i presunti responsabili dell’omicidio. L’operazione è scattata nelle prime ore di questa mattina ed è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Agli indagati viene contestato il reato di omicidio aggravato dalle modalità mafiose e dalla premeditazione. Il giovane fu ucciso in circostanze che fin da subito avevano fatto ipotizzare un contesto criminale organizzato. Le indagini, rimaste aperte nel corso degli anni, hanno portato oggi a un importante sviluppo investigativo, che potrebbe fare luce su uno dei casi irrisolti della cronaca pugliese dei primi anni Duemila.