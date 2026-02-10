Olimpiadi 2026, Arianna Fontana dopo l'oro: "Ho ancora il fuoco dentro"

“Questa medaglia è di tutti anche dei ragazzi che non erano sul ghiaccio con noi. Ci abbiamo lavorato per tutta la stagione, è un risultato che significa tantissimo per tutti quanti”. Lo ha detto Arianna Fontana arrivando a Casa Italia, a Milano, dopo la vittoria della medaglia d’oro nella staffetta mista di short track ai Giochi Invernali di Milano Cortina. Da veterana e plurimedagliata, dove trova la motivazione per restare al vertice? “Nasce da dentro, ho questo fuoco che sento fin da piccola e che mi ha accompagnato durante tutta la mia carriera”, ha risposto la campionessa azzurra. Ora l’obiettivo è la 13esima medaglia olimpica, un record a tutti i livelli. “Penso ad oggi e mi godo il momento, domani ci sarà un reset che ci sono nuove gare”.