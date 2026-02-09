Portogallo, alle presidenziali vince il socialista Seguro

(LaPresse) Il socialista António José Seguro vince le elezioni presidenziali in Portogallo. Con lo scrutinio all’80% dei seggi, Seguro ha ottenuto il 64% dei voti, contro il 35% del populista di destra André Ventura. Non ci sarebbero quindi sorprese rispetto a quanto anticipato dai sondaggi condotti durante la campagna elettorale e a quanto accaduto al primo turno a gennaio, quando si sono sfidati 11 candidati e Seguro ha prevalso con il 31% dei voti. Il candidato socialista sarà il successore di Marcelo Rebelo de Sousa, che ha concluso il limite costituzionale di due mandati quinquennali, alla presidenza del Portogallo dopo 20 anni di politici di centro-destra.