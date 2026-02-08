Savannah Guthrie, nuovo appello ai rapitori della madre: “Disposti a pagare”

Nuovo appello di Savannah Guthrie ai rapitori della madre, Nancy. La conduttrice Nbc ha pubblicato un video sui social, assieme ai suoi fratelli, nel quale si dice disposta a pagare un riscatto per riavere a casa l’anziana mamma, rapita dalla sua casa di Tucson, Arizona, una settimana fa. “Abbiamo ricevuto il vostro messaggio e vi capiamo. Vi preghiamo di restituirci nostra madre, così potremo festeggiare con lei”, ha detto Guthrie nel video. “Questo è l’unico modo per avere pace. Per noi è molto importante e siamo disposti a pagare”, ha aggiunto.

Kevin Smith, portavoce dell’ufficio dell’FBI di Phoenix, ha dichiarato all’Associated Press che Savannah Guthrie si riferiva a un messaggio inviato venerdì pomeriggio a un’emittente televisiva di Tucson, KOLD, e non a un nuovo messaggio. La stazione era una delle numerose testate giornalistiche che hanno ricevuto presunte lettere di riscatto durante la settimana. In una conferenza stampa tenutasi giovedì, le forze dell’ordine hanno rifiutato di confermare la credibilità delle lettere, ma hanno affermato che tutte le segnalazioni erano oggetto di indagini approfondite. Le ricerche dell’84enne intanto proseguono e sono entrate nel settimo giorno: le autorità non hanno identificato alcun sospetto né escluso nessuno, ha affermato questa settimana lo sceriffo Chris Nanos.