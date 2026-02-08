Minneapolis, in centinaia ricordano Renee Good a un mese dalla morte

Centinaia di persone si sono riunite in un parco di Minneapolis innevato per ricordare Renee Good e Alex Pretti, a un mese esatto dalla morte della 37enne americana uccisa da un agente dell’ICE il 7 gennaio scorso. Gli organizzatori dell’evento hanno parlato delle politiche dell’amministrazione Trump per l’immigrazione definendole “un’occupazione federale”. Il capo spirituale Lakota, Arvol Looking Horse, ha guidato una cerimonia, con musica e letture di poesie, davanti alla folla che sventolava cartelli e bandiere americane. Renee Good, madre di tre figli, fu uccisa a colpi di pistola da un agente federale dell’immigrazione mentre la donna si trovava nella sua auto a Minneapolis il 7 gennaio scorso.