Gaza, sfollati sanitari palestinesi in viaggio verso il valico di Rafah

Domenica un nuovo gruppo di sfollati sanitari palestinesi ha lasciato Khan Younis nella Striscia di Gaza per il valico di frontiera di Rafah. I pazienti e alcuni loro parenti sono partiti dal quartier generale della Mezzaluna Rossa nella città meridionale, per recarsi in Egitto per cure mediche. L’operazione di evacuazione è supervisionata da un team dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I palestinesi su entrambi i lati del valico tra Gaza e l’Egitto stanno cercando di attraversare il confine, una parte fondamentale del cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti. Il valico di Rafah è stato aperto la scorsa settimana per la prima volta dal 2024, dopo che Israele ha recuperato il corpo dell’ultimo ostaggio tenuto a Gaza. In quattro giorni, solo 36 palestinesi bisognosi di cure mediche e 62 accompagnatori sono stati autorizzati a partire per l’Egitto. Funzionari palestinesi affermano che quasi 20.000 persone a Gaza cercano cure mediche non disponibili nella zona devastata dalla guerra. L’apertura delle frontiere avviene mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe visitare Washington questa settimana, principalmente per discutere dell’Iran.