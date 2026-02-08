Elezioni in Giappone, i cittadini di Tokyo al voto

Urne aperte domenica in Giappone per le elezioni parlamentari anticipate indette dalla premier conservatrice Sanae Takaichi. La prima ministra, molto popolare nel suo Paese, spera che il voto possa garantire al suo partito, attualmente in difficoltà, una vittoria sufficientemente ampia da consentirgli di portare avanti un ambizioso programma politico conservatore. Le nevicate record che hanno colpito il nord del Giappone nelle ultime settimane, bloccando le strade e causando decine di morti in tutto il Paese, potrebbero ostacolare le votazioni o ritardare il conteggio dei voti nelle zone più colpite. La conservatrice Takaichi ha assunto la carica di prima donna leader del Giappone nell’ottobre scorso. Gli ultimi sondaggi indicavano una vittoria schiacciante del suo Partito Liberal-democratico, LDP, alla Camera bassa.