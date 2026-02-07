Napoli, 5mila in piazza a Bagnoli per diro 'No' all'America's Cup

Oltre 5mila i partecipanti alla manifestazione di protesta organizzata dalla Rete ‘No America’s Cup’ insieme ai residenti di Bagnoli e ai comitati civici che da anni chiedono la bonifica dell’area ex Italsider. Ad aprire il corteo, partito da viale Campi Flegrei e giunto fino a Coroglio, una barca a vela recante la scritta ‘America’s Pacco’. “La Coppa non si deve fare a Bagnoli. Questo territorio ha bisogno di una bonifica, della messa in sicurezza del territorio, della spiaggia cancellata con una modifica criminale di una legge nazionale che prevedeva il ripristino della linea di costa, di un parco e di lavoro duraturo e non di un esercito di camerieri e lavapiatti al servizio della Coppa per tre mesi”. Queste le parole di Riccardo Rosa della Rete No America’s Cup.