Montagna, valanga in Valtellina fa due morti e un ferito: il video dei Vigili del Fuoco

Due persone sono morte a causa di una valanga che si è staccata poco dopo mezzogiorno ad Albosaggia (Sondrio) in Valtellina. Una terza persona è rimasta ferita. I tre erano impegnati in un’escursione quando sono stati sorpresi dalla valanga. Le vittime sono due uomini di 35 e 46 anni, il ferito è un 53enne che è stato estratto dalla neve e trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu insieme agli uomini del Soccorso alpino e speleologico di Sondrio con il supporto di due elicotteri.