Bangladesh, campagna elettorale in vista delle elezioni: manifestazioni e scontri

In Bangladesh è in corso la campagna elettorale per le prime elezioni nazionali dopo la rivolta del 2024 che ha portato alla destituzione del primo ministro Sheikh Hasina, in carica da lungo tempo. I principali partiti politici stanno organizzando comizi elettorali nella capitale Dhaka e in altre località in vista delle elezioni del 12 febbraio, considerate le più importanti nella storia del Bangladesh poiché seguono la destituzione di Hasina e si svolgono sotto un governo provvisorio, con gli elettori chiamati anche a decidere sulle riforme politiche proposte. Un nuovo partito formato dai leader studenteschi della rivolta del 2024, il National Citizen Party (NCP), fa parte di un’alleanza di 11 partiti guidata dal Jamaat-e-Islami, un partito islamista. Ci sono anche preoccupazioni per la situazione dell’ordine pubblico nel Paese, ma il governo afferma che garantirà lo svolgimento pacifico delle votazioni. Venerdì, a Dhaka sono scoppiati scontri tra la polizia e i manifestanti che chiedevano giustizia per l’attivista studentesco Sharif Osman Hadi, morto per le ferite da arma da fuoco riportate in un attacco a Dhaka a dicembre.