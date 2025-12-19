Bangladesh, disordini dopo la morte di un attivista: a fuoco la sede di un quotidiano

In Bangladesh infuriano le proteste legate alla morte di un attivista – Sharif Osman Hadi – che nel 2024 aveva partecipato alle proteste studentesche che hanno rovesciato il governo della Prima Ministra Sheikh Hasina. Giovedì 18 dicembre gli uffici di due importanti quotidiani sono stati presi d’assalto. In uno dei due è stato appiccato il fuoco e i giornalisti sono rimasti intrappolati per ore all’interno. Non è chiaro il motivo per cui i manifestanti abbiano attaccato i giornali, i cui direttori sono noti per essere strettamente legati al leader ad interim del Bangladesh, il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus.