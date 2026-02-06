Olimpiadi 2026, studenti in corteo contro l’Ice: “Milano vi ripudia”

(LaPresse) Circa un migliaio di studenti si sono radunati in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico di Milano, per una manifestazione contro la presenza dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) in città. Il corteo, partito dal centro universitario, si è mosso tra le vie del quartiere fino al Parco Trotter, con fischietti, striscioni e fumogeni. Sui cartelli campeggiava lo slogan “Milano vi ripudia”, a sottolineare il clima di forte opposizione alla presenza dell’agenzia statunitense. La protesta nasce anche dalla chiusura di alcune sedi universitarie e scuole superiori in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ma coinvolge un fronte più ampio di rivendicazioni. Alla mobilitazione hanno aderito numerosi collettivi di istituti superiori, tra cui Manzoni, Vittorini, Berchet, Cremona Zappa, Carducci e Vittorio Veneto, oltre a gruppi universitari come Studenti Indipendenti della Statale, Opposizione Studentesca d’Alternativa e il coordinamento cittadino Fuori Registro. La manifestazione riflette il crescente dibattito sulle misure di sicurezza e sull’impatto delle chiusure scolastiche durante l’evento sportivo, oltre alle tensioni legate alle politiche migratorie e al ruolo delle forze straniere presenti sul territorio.