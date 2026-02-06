Olimpiadi 2026, l'autista di Vance pulisce l'auto del vicepresidente Usa

(LaPresse) Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è a Milano per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il numero due di Washington, accompagnato dal Segretario di Stato, Marco Rubio ha incontrato questa mattina in prefettura la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In attesa della fine del vertice tra i massimi rappresentanti di Italia e Stati Uniti, l’autista di Vance ne ha approfittato per pulire l’automobile blindata che accompagnerà il vice di Donald Trump allo stadio San Siro.