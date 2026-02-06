Meloni incontra Vance e Rubio a Milano per le Olimpiadi: “Europa e Usa uniti da valori comuni”

Giorgia Meloni ha incontrato JD Vance e Marco Rubio in prefettura a Milano. Il vicepresidente e il segretario di Stato Usa sono nel capoluogo lombardo per l’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Vance è arrivato accompagnato da un corteo di decine di auto. All’incontro ha preso parte anche il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.

Meloni: “Europa e Usa unite da valori comuni”

“Do il benvenuto al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi ma è anche una occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali. Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti”, ha dichiarato la premier, arrivata anche lei in mattinata a Milano. “Ci siamo incontrati col vicepresidente” Usa, JD Vance, “l’ultima volta a Roma in occasione dell’inaugurazione del papato di papa Leone – ha proseguito la presidente del Consiglio – e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l’Occidente, che è alla base ovviamente della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme”.

L’atmosfera in Prefettura a Milano era distesa con scherzi e sorrisi. La prima a prendere la parola è stata Meloni, in italiano. La premier si è poi fermata passando all’inglese, scherzando sul fatto che probabilmente Vance non sapeva cosa stesse dicendo. A quel punto il vice presidente Usa ha scherzato a sua volta, dicendo che dall’ultimo incontro avuto con Meloni ha imparato l’italiano. La presidente del Consiglio ha poi riassunto in inglese quanto aveva precedentemente detto in italiano. Mentre lei parlava è arrivato l’ambasciatore Usa in Italia, Tilman Fertitta, che ha salutato Vance stringendogli la mano ed è andato a sedersi sul divanetto a fianco di Rubio. “È difficile muoversi”, ha scherzato Fertitta, accolto dalle risate di Vance.

Vance: “Amiamo l’Italia e gli italiani”

“È bello incontrarti di nuovo, è bello essere di nuovo in questo bellissimo Paese. Amiamo l’Italia e gli italiani”, ha invece dichiarato il vicepresidente Usa, JD Vance, parlando con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel loro incontro in prefettura a Milano. “Come hai detto tu abbiamo tante ottime relazioni, tante connessioni economiche e partnership”, ha aggiunto.

Vance si è anche complimentato con la premier per il “grandissimo lavoro” fatto per i Giochi. “La città è bellissima, mia moglie e io eravamo entusiasti di venire alle Olimpiadi a Milano, e da quando sono diventato vicepresidente abbiamo pensato di venire qui. Sono contento che tutto abbia funzionato, avete fatto un lavoro eccezionale”, ha dichiarato il numero due della Casa Bianca. “Nello spirito olimpico, la competizione è una competizione basata sulle regole, è bello avere valori condivisi e avremo una bella conversazioni su molti argomenti”, ha aggiunto Vance.