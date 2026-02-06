Olimpiadi 2026, la principessa Anna a Milano per sostenere gli atleti britannici

(LaPresse) La principessa Anna, ex olimpionica e membro della famiglia reale britannica, è arrivata a Milano per sostenere gli atleti del Regno Unito in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La visita si inserisce nel percorso di avvicinamento alla cerimonia di apertura dell’evento sportivo internazionale, che vedrà l’Italia al centro dell’attenzione mondiale. Durante il soggiorno nel capoluogo lombardo, la principessa reale ha preso parte al ricevimento “Winning Together” (Vincere insieme), organizzato dal Consolato britannico a Milano, occasione di incontro tra istituzioni, mondo dello sport e rappresentanti della cultura. “Non vedo l’ora di visitare le sedi olimpiche e seguire da vicino i nostri atleti, che apprezzo enormemente”, ha dichiarato Anna. Nel corso dell’evento, la principessa ha incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la stilista Donatella Versace e altre personalità. Figura storica dello sport britannico, la principessa Anna è stata la prima componente della Royal Family a partecipare ai Giochi Olimpici, rappresentando la Gran Bretagna nel concorso ippico alle Olimpiadi di Montreal 1976.