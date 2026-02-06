Attentato a Mosca: ferito il generale russo Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence

(LaPresse) Un alto ufficiale dell’esercito russo, il generale Vladimir Alekseyev, è rimasto ferito in un attentato a Mosca, avvenuto nella zona nord-occidentale della città. Secondo l’agenzia Tass, l’episodio è stato confermato dalla portavoce del Comitato Investigativo Russo, Svetlana Petrenko, che ha annunciato l’apertura di un’indagine. Il generale, vice capo dell’intelligence militare russa dal 2011, è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco in un edificio residenziale e successivamente ricoverato in ospedale. Le autorità riferiscono che l’attentatore, ancora non identificato, ha sparato ripetutamente e poi è fuggito. Sul luogo del delitto sono intervenuti investigatori ed esperti forensi del Comitato Investigativo di Mosca, che stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni oculari per ricostruire la dinamica dell’agguato. Il caso arriva in un momento di forte tensione, a un giorno dalla conclusione dei colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi, guidati per la delegazione russa dall’ammiraglio Igor Kostyukov, capo dell’intelligence militare. Negli ultimi mesi, diversi alti ufficiali russi sono stati uccisi in attacchi che Mosca ha attribuito all’Ucraina, alimentando il clima di incertezza e la preoccupazione per possibili escalation.