Ucraina, proseguono gli attacchi russi. Zelensky: “Rilasciati 157 prigionieri”

Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Tre le persone uccise nei distretti di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, dove i bombardamenti con droni hanno provocato anche diversi feriti. Nel frattempo, Mosca e Kiev hanno rilasciato ciascuna 157 prigionieri, a seguito dei colloqui di pace trilaterali svoltisi ad Abu Dhabi alla presenza dei funzionari statunitensi.

