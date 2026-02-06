Ucraina, proseguono gli attacchi russi. Zelensky: “Rilasciati 157 prigionieri”

Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Tre le persone uccise nei distretti di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, dove i bombardamenti con droni hanno provocato anche diversi feriti. Nel frattempo, Mosca e Kiev hanno rilasciato ciascuna 157 prigionieri, a seguito dei colloqui di pace trilaterali svoltisi ad Abu Dhabi alla presenza dei funzionari statunitensi.
“Il Parlamento europeo voterà probabilmente mercoledì sul dossier del prestito all’Ucraina da 90 miliardi di euro e del meccanismo di finanziamento per l’Ucraina, per i quali il Parlamento ha già adottato una procedura accelerata a gennaio” e sul quale il Consiglio ha già adottato la sua posizione. “La conferma del voto è prevista all’apertura della sessione di lunedì”. Lo riferisce la portavoce del Parlamento europeo, Delphine Colard, nel briefing pre-plenaria con la stampa.
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito costruttivi i colloqui trilaterali fra Russia, Ucraina e Usa ad Abu Dhabi. “Il lavoro continua”, ha dichiarato nel corso di un briefing, citato da Tass. “Stiamo lavorando da due giorni, un lavoro costruttivo e allo stesso tempo molto stimolante. Continuerà”, ha sottolineato.
Il generale russo del ministero della Difesa russo Vladimir Alekseyev è rimasto ferito in un attentato avvenuto nella zona nord-occidentale di Mosca. Lo riporta l’agenzia Tass aggiungendo che è stato ricoverato in ospedale, secondo Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo Russo, che ha aperto un’indagine. Secondo gli inquirenti, in un edificio residenziale di Mosca, un individuo non ancora identificato ha sparato all’uomo più volte ed è fuggito. “La vittima è stata ricoverata in un ospedale cittadino”, ha detto Petrenko. Investigatori ed esperti forensi del Comitato Investigativo di Mosca stanno lavorando sulla scena del crimine, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e interrogando testimoni oculari. Alekseyev dal 2011 è vice capo dell’intelligence militare russa. Diversi alti ufficiali russi sono stati assassinati in attacchi che Mosca ha attribuito all’Ucraina. L’attentato è avvenuto il giorno dopo la conclusione di due giorni di colloqui tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi ad Abu Dhabi. La delegazione russa era guidata dal capo dell’intelligence militare, l’ammiraglio Igor Kostyukov.
Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato il ritorno in patria di 157 cittadini ucraini. Secondo quanto riferito dal leader ucraino, tra le persone liberate figurano militari delle forze armate, membri della Guardia Nazionale e del servizio di guardia di frontiera. Il quartier generale ucraino per il trattamento dei prigionieri di guerra ha precisato che lo scambio ha riguardato 150 soldati e sette civili. A Chernihiv, decine di familiari si sono radunate con le fotografie dei loro parenti dispersi, nella speranza di vederli tornare a casa. I soldati rilasciati avevano preso parte ai combattimenti nelle regioni di Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Sumy e Kyiv, alcune delle aree più colpite dal conflitto tra Ucraina e Russia.
Una persona è stata uccisa e due ferite in un attacco russo nell’Oblast’ di Dnipropetrovsk avvenuto nella notte. Lo riferisce il governatore regionale Oleksandr Hanzha, citato da Ukrainska Pravda. “Le comunità di Vasylkivka, Malomykhailivka, Slovianka e Pokrovske nel distretto di Synelnykove sono state attaccate. Il nemico ha utilizzato droni e bombe aeree guidate. Un uomo è stato ucciso e due persone sono rimaste ferite”, afferma. Gli attacchi russi hanno innescato incendi, distrutto e danneggiato case.
Due persone sono rimaste uccise in un attacco con droni russi nel distretto di Zaporizhzhia, con una casa distrutta. Ivan Fedorov, capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, lo ha detto in un post su Telegram, riferisce Ukrinform.”I russi hanno colpito Vilniansk con un drone. Una casa privata è stata distrutta. Una coppia sposata è stata uccisa – un uomo di 49 anni e una donna di 48 anni”, si legge nel post. Un adolescente è stato ferito in un attacco con droni Shahed contro il centro regionale di Zaporizhzhia, ed edifici residenziali sono stati danneggiati.