Attacco Usa nell'Oceano Pacifico, colpita una barca sospettata di traffico di droga

(LaPresse) L’esercito degli Stati Uniti ha effettuato un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale. Lo ha confermato Washington precisando che l’offensiva ha causato la morte di due persone. L’incursione è stata annunciata poche ore dopo che il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth aveva dichiarato che “alcuni principali trafficanti di droga” della regione “hanno deciso di cessare indefinitamente tutte le operazioni di traffico di stupefacenti a causa dei recenti attacchi nei Caraibi”. In totale sono 128 le vittime degli attacchi dell’amministrazione Trump contro presunte imbarcazioni utilizzate per il traffico di droga.