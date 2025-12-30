Venezuela, nuovo attacco Usa a una nave nell’Oceano Pacifico: due morti

L’esercito statunitense ha reso noto di aver condotto un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di contrabbando di droga nell’Oceano Pacifico orientale, uccidendo due persone. L’offensiva, annunciata lunedì dal Comando Sud degli Stati Uniti sui social media, porta il numero totale di attacchi navali noti a 30 e il numero di persone uccise ad almeno 107 dall’inizio di settembre. L’amministrazione Trump ha rafforzato le forze militari nella regione nell’ambito di una crescente campagna di pressione contro il presidente venezuelano Nicolás Maduro.