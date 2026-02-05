Narcotraffico, la Marina francese sequestra 4 tonnellate di cocaina in Polinesia

La Marina francese ha sequestrato oltre quattro tonnellate di cocaina su una nave che navigava nelle acque della Polinesia francese. L’imbarcazione era in viaggio dall’America Centrale verso il Sudafrica. Sono stati rinvenuti 4.249 chili di droga suddivisi in 174 pacchi. È la seconda volta in due settimane che le autorità di Parigi effettuano un sequestro di cocaina di tale entità. Il 19 gennaio sono state sequestrate 5 tonnellate nella stessa zona della Polinesia francese, nelle acque dell’Oceano Pacifico. Negli ultimi tre anni, le autorità francesi hanno sequestrato in media circa 25 tonnellate di cocaina all’anno. La droga è stata immediatamente distrutta sull’imbarcazione dopo il ritrovamento.