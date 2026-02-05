Milano Cortina, Mattarella: "Sport manda al mondo messaggio pace e serenità"

“Siate consapevoli di quanto state per fare, lo siete e vi auguro di ottenere i risultati migliori. Il primo risultato è appunto partecipare con tutti gli altri, con il valore dello sport che manda al mondo un messaggio di pace e di serenità. Grazie per l’impegno che mettete, grazie in anticipo perché certamente renderete onore al Tricolore, alla nostra bandiera, ai nostri colori“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando gli atleti al Villaggio Olimpico, a Milano. “E’ un grande piacere incontrarvi. Ci siamo. State per cominciare. Naturalmente, alla vigilia dell’apertura, non posso non ricordare che, per tutte voi e tutti voi che siete qui, questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prendere parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico, importante” ha sottolineato Mattarella. “Presumo anche che non siate appagati da questo, che affronterete le competizioni con l’intenzione di avere altri risultati, altri successi ulteriori. Ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo importante traguardo e risultato – ha aggiunto – Poi naturalmente la competizione con atleti e atleti da ogni parte del mondo, sarà entusiasmante, sarà anche stimolante. Io credo che ognuno di noi, ognuna di voi, ognuno di voi ricorda che la prima competizione con sé stessa e con sé stessi, con i propri limiti, per superarsi, per migliorarsi, e poi c’è a fianco quella con gli altri partecipanti”. Ci auguriamo che siano tante le medaglie, naturalmente, il presidente Buonfiglio se lo augura, fortemente, e tutti quanti in Italia ce lo auguriamo. Ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, come sempre è avvenuto da parte delle nostre atlete e dei nostri atleti nelle Olimpiadi. Con impegno, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri”. In una “competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza e di amicizia, di umanità, di serietà” ha poi aggiunto Mattarella.