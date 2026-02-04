Ucraina, raid russi su Odessa: ingenti danni a edifici civili e industriali

Durante la notte, la Russia ha colpito nuovamente la città portuale di Odessa, sul Mar Nero, con raid che hanno danneggiato infrastrutture civili e industriali. Secondo il Servizio di Emergenza Nazionale ucraino, una persona è rimasta ferita. I bombardamenti hanno colpito due quartieri della città, devastando edifici residenziali e pubblici. Tra gli obiettivi colpiti ci sono un edificio residenziale di due piani, dove il tetto è stato distrutto e gli appartamenti danneggiati, e una scuola e un asilo, entrambi colpiti dai raid. L’onda d’urto ha frantumato le finestre degli edifici vicini e danneggiato diverse auto parcheggiate. È stato segnalato anche un incendio negli uffici amministrativi di uno stabilimento industriale. I soccorritori del Servizio di Stato per le situazioni di emergenza hanno evacuato quattro persone dalla zona colpita, mentre due donne hanno ricevuto assistenza medica sul posto. I servizi municipali hanno già avviato i lavori per riparare le finestre rotte e ripristinare le infrastrutture danneggiate.