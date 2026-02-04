Ucraina, nuovi attacchi russi su Kharkiv e Odessa – La diretta

Le forze russe hanno colpito per la seconda notte consecutiva Kharkiv, lanciando due attacchi missilistici. Lo hanno riferito le autorità di Kharkiv, citate da Ukrainska Pravda, secondo cui i russi hanno sferrato due attacchi missilistici, uno nella periferia più vicina a Kharkiv, l’altro nel quartiere Saltivskyi della città. Non si fermano dunque gli attacchi russi, mentre una delegazione di Mosca è arrivata ad Abu Dhabi in vista del trilaterale con Stati Uniti e Ucraina in programma oggi, mercoledì 4 febbraio, e domani.

La guerra in Ucraina e i tentativi della diplomazia – Tutte le notizie di oggi, 4 febbraio Inizio diretta: 04/02/26 07:35 Fine diretta: 04/02/26 23:00