Ucraina, nuovi attacchi russi su Kharkiv e Odessa – La diretta

Le forze russe hanno colpito per la seconda notte consecutiva Kharkiv, lanciando due attacchi missilistici. Lo hanno riferito le autorità di Kharkiv, citate da Ukrainska Pravda, secondo cui i russi hanno sferrato due attacchi missilistici, uno nella periferia più vicina a Kharkiv, l’altro nel quartiere Saltivskyi della città. Non si fermano dunque gli attacchi russi, mentre una delegazione di Mosca è arrivata ad Abu Dhabi in vista del trilaterale con Stati Uniti e Ucraina in programma oggi, mercoledì 4 febbraio, e domani.
Le forze armate russe hanno reso noto che gli operatori di droni del ministero della Difesa hanno distrutto un deposito di munizioni delle forze armate ucraine nella regione di Dnipropetrovsk. Lo riporta la Tass. Il deposito – viene spiegato – si trovava in un edificio abbandonato ed è stato “completamente distrutto”.
Due persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite in seguito agli attacchi dei droni russi nel distretto di Synelnyky, nella regione di Dnipropetrovsk. Lo hanno riferito le autorità locali citate dai media di Kiev. “Una donna di 68 anni e un uomo di 38 anni sono stati uccisi. Altre due persone sono rimaste ferite. Una donna di 47 anni e un uomo di 63 anni sono stati ricoverati in ospedale in condizioni moderate”, ha scritto su Telegram Oleksandr Ganzha, capo dell’amministrazione regionale.
Nella notte la città ucraina di Odessa è stata interessata da un pesante raid effettuato dalle forze armate russe tramite droni. Il capo dell’amministrazione militare locale Serhiy Lysak – citato dai media di Kiev – ha affermato che un edificio di due piani, una scuola e un asilo sono stati danneggiati mentre un incendio è scoppiato nell’edificio amministrativo di un impianto industriale. Due donne sono rimaste ferite.