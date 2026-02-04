Ucraina, attacco russo notturno su Zaporizhzhia: l'intervento dei vigili del fuoco

(LaPresse) Due giovani di 18 anni, un uomo e una donna, sono stati uccisi in un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali. Secondo l’amministrazione militare regionale, altre otto persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 15 anni in gravi condizioni. L’attacco rientra in una offensiva notturna su larga scala lanciata dalla Russia contro diverse aree dell’Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato l’azione come una violazione dell’impegno a sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. L’escalation arriva mentre Mosca e Kiev si preparano a nuovi colloqui diplomatici, nel tentativo di porre fine all’invasione russa su vasta scala, iniziata quattro anni fa.