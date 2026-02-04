Minneapolis, Tom Homan annuncia: “Ritireremo subito 700 agenti ICE dal Minnesota”

Lo zar dei confini Tom Homan, inviato da Donald Trump a Minneapolis, ha annunciato che 700 agenti dell’ICE (su circa 3mila) saranno ritirati immediatamente dal Minnesota. Una decisione presa, ha spiegato Homan, dopo che i funzionari statali e locali hanno accettato di collaborare consegnando gli immigrati arrestati: “D’ora in poi l’ICE condurrà operazioni mirate di contrasto all’immigrazione. L’ICE condurrà queste operazioni e le indagini sulle organizzazioni criminali transnazionali con particolare attenzione alla sicurezza nazionale e alla sicurezza pubblica”, ha dichiarato Homan in conferenza stampa. “Voglio essere chiaro. Solo perché si dà la priorità alle minacce alla sicurezza pubblica, non significa che ci si dimentichi di tutti gli altri – ha concluso – Continueremo a far rispettare le leggi sull’immigrazione”.