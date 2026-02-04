Grecia, scontro tra barcone di migranti e motovedetta Guardia costiera: le immagini al rientro in porto

(LaPresse) Almeno 15 persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite al largo dell’isola di Chio, in Grecia, dopo una collisione nella notte tra una motovedetta della Guardia costiera e un’imbarcazione che trasportava migranti. La maggior parte delle persone a bordo del motoscafo proveniva dall’Afghanistan. Ventiquattro persone, tra cui 11 bambini, sono state ricoverate nell’ospedale dell’isola di Chio e tre dei feriti sono in gravi condizioni. Anche due agenti della guardia costiera sono rimasti feriti nella collisione e uno di loro è ancora ricoverato in ospedale.