Askatasuna, Gasparri: “Vergogna, magistratura libera i due arrestati per i fatti di Torino”

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha commentato in un video pubblicato su Facebook la scarcerazione di due dei tre arrestati per resistenza a pubblico ufficiale nei fatti di Torino durante il corteo pro Askatasuna. Gasparri ha espresso forte sconcerto per la decisione della magistratura, sostenendo che liberare subito gli arrestati rende difficile sostenere l’azione delle Forze dell’ordine. Pur riconoscendo l’obbligo di firma, ha definito la misura insufficiente e ha detto che la decisione offende il sacrificio delle forze dell’ordine. Secondo Gasparri, l’episodio dimostrerebbe un uso politico della giustizia e sarebbe una “vergogna”, in particolare perché – a suo avviso – molti più arrestati dovrebbero finire in carcere, mentre i pochi che vengono arrestati vengono poi liberati rapidamente. Gasparri ha concluso ribadendo che Forza Italia è dalla parte delle forze dell’ordine e che il tema sarà affrontato nell’Aula del Senato.