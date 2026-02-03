Ucraina, attacchi russi su Kiev: incendi, feriti e migliaia di case senza riscaldamento

(LaPresse) Attacchi notturni hanno colpito diverse aree di Kiev, incendiando edifici residenziali, un asilo e una stazione di servizio e ferendo almeno cinque persone, secondo quanto riferito dal Servizio di emergenza statale ucraino. I raid hanno causato danni anche a una scuola. All’alba, 1.170 condomini della capitale risultavano senza riscaldamento, ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Le interruzioni hanno rallentato le operazioni di riparazione d’emergenza, che erano riuscite a ripristinare l’elettricità in tutti gli edifici residenziali tranne 80. Nel complesso, la Russia ha lanciato circa 450 droni a lungo raggio e 70 missili di vario tipo contro l’Ucraina in un massiccio attacco notturno, ha affermato martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il bombardamento è avvenuto alla vigilia dei colloqui mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ai quali Kiev e Mosca dovrebbero partecipare nel tentativo di porre fine alla guerra su vasta scala iniziata quasi quattro anni fa. Secondo Zelensky, gli attacchi che hanno colpito almeno cinque regioni dell’Ucraina hanno preso di mira in modo specifico la rete elettrica del Paese.