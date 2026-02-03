Ucraina: raid russi su Kiev, Kharkiv e Dnipro. Almeno un morto e decine di feriti – La diretta

Proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Nella notte sono state colpite Kiev, Kharkiv e Dnipro. “Approfittare dei giorni più freddi dell’inverno per terrorizzare la popolazione è più importante per Mosca che usare la diplomazia”, ha scritto Volodymyr Zelensky su Telegram chiedendo “massima pressione” da parte degli alleati. Nel frattempo rimangono inascoltati gli appelli di Sergio Mattarella e Papa Leone XIV che hanno chiesto una tregua olimpica.
L’Ucraina ha concordato un piano a più livelli con Europa e Stati Uniti per fare rispettare un cessate il fuoco con la Russia. In base a una proposta discussa tra funzionari ucraini, europei e americani, Kiev ha concordato con gli alleati occidentali che ripetute violazioni di qualsiasi futuro accordo di cessate il fuoco da parte della Russia porterebbero a una risposta militare coordinata tra Stati Uniti ed Europa. Lo riferisce il Financial Times citando fonti informate.
Secondo la proposta, qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte della Russia comporterebbe una risposta entro 24 ore, a partire da un avvertimento diplomatico e, se necessario, dall’intervento dell’esercito ucraino. Se le ostilità dovessero proseguire oltre, la proposta prevede una seconda fase di intervento con l’impiego di forze della Coalizione dei volenterosi e, in caso di un attacco esteso, una risposta coordinata da parte di una forza sostenuta dall’Occidente, che incorpori l’esercito statunitense, verrebbe attivata 72 ore dopo la violazione iniziale. Secondo il Ft, funzionari americani, europei e ucraini hanno discusso le proposte in diverse occasioni tra dicembre e gennaio.
E’ di un morto e cinque feriti il primo bilancio degli attacchi effettuati nella notte dall’Ucraina sulla regione russa di Kharkiv. Lo ha reso noto il governatore locale Oleg Synegubov sui social spiegando che la vittima è una donna di 85 anni.
Nella notte le forze armate russe hanno effettuato “un altro attacco mirato contro impianti energetici utilizzando una quantità significativa di missili balistici in combinazione con altri missili: oltre 70 e 450 droni d’attacco”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Sono state colpite le regioni di Sumy, Kharkiv, Kiev e la capitale, Dnipropetrovsk, Odessa e Vinnytsia. Ad oggi, si sa che nove persone sono rimaste ferite nell’attacco. Ci sono danni a normali edifici residenziali e infrastrutture energetiche”, ha aggiunto. “A Kiev, si sono verificati incendi in palazzi dopo gli attacchi dei droni e un asilo è stato danneggiato”, ha concluso Zelensky.
“Approfittare dei giorni più freddi dell’inverno per terrorizzare la popolazione è più importante per la Russia che usare la diplomazia. E questo dimostra molto chiaramente cosa è necessario ai partner e cosa può essere d’aiuto. La fornitura tempestiva di missili per i sistemi di difesa aerea e la protezione della vita quotidiana sono la nostra priorità”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando il raid effettuato nella notte dalle forze armate russe.
“Senza pressioni sulla Russia, questa guerra non finirà. Ora Mosca sta scegliendo il terrore e l’escalation, ed è per questo che è necessaria la massima pressione”, ha aggiunto.
E’ di almeno tre feriti il primo bilancio del massiccio attacco avvenuto nella notte su Kiev. Lo hanno reso noto le autorità locali citata dai media. Inoltre i quartieri Darnytsia e Dnipro sono rimasti senza luce e riscaldamento. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha reso noto su Telegram che al momento ci sono 1.170 appartamenti in città senza riscaldamento. “I servizi pubblici e gli operatori del settore energetico hanno avviato i lavori per il ripristino”, ha dichiarato.
I militari ucraini starebbero abbandonando in modo precipitoso le loro posizioni nel distretto di Krasnopolsky, nell’oblast di Sumy. Lo hanno riferito all’agenzia Ria Novosti fonti delle forze di sicurezza russe.“Le difese delle Forze armate ucraine stanno letteralmente cedendo, il personale fugge abbandonando le proprie armi”, ha dichiarato una fonte dell’agenzia, aggiungendo che nelle postazioni lasciate sarebbero state rinvenute bottiglie di alcol vuote e dispositivi di protezione individuale.
Nella zona opera il gruppo russo “Nord”. Secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa russo, nelle ultime 24 ore le forze ucraine avrebbero subito perdite fino a 250 soldati, oltre alla distruzione di un veicolo corazzato da combattimento, 14 veicoli, due pezzi di artiglieria e cinque depositi logistici. Il presidente russo Vladimir Putin ha inoltre affermato che l’esercito sta portando avanti “con successo” il compito di creare una zona cuscinetto di sicurezza lungo il confine con la regione di Sumy.
Nell’ultima settimana 12 civili russi, tra cui un bambino di sei anni, sono stati uccisi e oltre 60 sono rimasti feriti in seguito ad attacchi attribuiti alle Forze armate ucraine. Lo ha dichiarato all’agenzia Tass Rodion Miroshnik, ambasciatore del ministero degli Esteri russo incaricato per i crimini di Kiev.
Secondo quanto riferito, in totale 75 civili sarebbero stati colpiti dai bombardamenti: 63 feriti, tra cui quattro minorenni, e 12 morti, tra cui un bambino. “Gli attacchi alle aree residenziali hanno provocato la morte di un bambino di sei anni e il ferimento di quattro minorenni”, ha affermato Miroshnik, aggiungendo che il numero più elevato di vittime civili è stato registrato nelle regioni di Belgorod, Kherson e Zaporizhia.
Il diplomatico ha precisato che, per colpire i territori russi, sarebbero stati utilizzati soprattutto droni, sistemi di lancio multiplo di razzi, artiglieria, missili, bombe aeree e colpi di mortaio. In particolare, ha sottolineato che il 92% delle vittime civili della settimana – pari a 69 persone – sarebbe rimasto ferito in attacchi condotti con droni.
Miroshnik ha inoltre accusato le forze ucraine di aver “gravemente violato il diritto internazionale umanitario” colpendo ambulanze e strutture sanitarie nelle regioni di Zaporizhia, Kherson, Belgorod e Bryansk. In questi attacchi, secondo la stessa fonte, sarebbero morti quattro operatori sanitari. Sempre secondo i dati forniti dal ministero degli Esteri russo, nell’ultima settimana l’Ucraina avrebbe utilizzato oltre 2.900 munizioni di vario tipo contro regioni della Federazione Russa.
Nella notte sono risuonati allarmi aerei in molte regioni dell’Ucraina per la minaccia di un attacco russo con droni e missili balistici. Colpite Kiev, Kharkiv e Dnipro. Lo riferisce l’aeronautica militare Ucraina, citata da Rbc Ukraine. Esplosioni sono state udite a Sumy, mentre a Konotop sono state danneggiate una scuola, abitazioni private e alcune infrastrutture.