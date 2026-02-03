Home > Esteri > Ucraina: raid russi su Kiev, Kharkiv e Dnipro. Almeno un morto e decine di feriti – La diretta

Proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Nella notte sono state colpite Kiev, Kharkiv e Dnipro. “Approfittare dei giorni più freddi dell’inverno per terrorizzare la popolazione è più importante per Mosca che usare la diplomazia”, ha scritto Volodymyr Zelensky su Telegram chiedendo “massima pressione” da parte degli alleati. Nel frattempo rimangono inascoltati gli appelli di Sergio Mattarella e Papa Leone XIV che hanno chiesto una tregua olimpica.