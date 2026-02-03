Olimpiadi 2026, Coventry: "Dobbiamo mantenere lo sport neutrale da politica e divisioni"

(LaPresse) “Il programma degli sport e degli eventi olimpici sta subendo dei cambiamenti e per alcuni sarà scomodo”. Lo ha detto la presidente del CIO Kirsty Coventry, nel discorso che anticipa i suoi primi Giochi Olimpici come prima leader donna nei suoi 130 anni di storia, Coventry ha dettagliato un tema determinante della sua presidenza. “Dobbiamo essere onesti su ciò che funziona e, a volte, cosa ancora più importante, su ciò che non funziona”, ha detto all’incontro annuale del Comitato Olimpico Internazionale prima dell’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. “So che queste discussioni possono essere, e potenzialmente lo saranno, scomode, ma sono essenziali se vogliamo mantenere forti i Giochi per le generazioni a venire”, ha detto il due volte campione olimpico di nuoto. Negli ultimi dieci anni i Giochi estivi hanno inseguito il pubblico giovanile aggiungendo sport urbani come lo skateboard e il basket 3 contro 3, mentre la breakdance ha debuttato a Parigi 18 mesi fa. Il suo suggerimento secondo cui le Olimpiadi necessitano di un equilibrio tra tradizione e innovazione potrebbe lasciare gli sport con un secolo di storia olimpica come il pentathlon moderno in lotta per il suo futuro alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028.