Olimpiadi 2026, il CIO inaugura il murale della tregua olimpica al Villaggio

(LaPresse) Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale ha inaugurato a Milano un murale dedicato alla tregua olimpica, simbolo dei valori di pace e dialogo che accompagnano ogni edizione dei Giochi. Kirsty Coventry ha visitato il Villaggio Olimpico della città lombarda, dove ha incontrato e salutato gli atleti presenti. Insieme a Giovanni Malagò, presidente del comitato organizzatore di Milano Cortina 2026, ed Emma Tehro, presidente della Commissione Atleti del CIO, ha firmato il murale, al quale hanno partecipato anche diversi sportivi ospitati nel villaggio. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio e, come da tradizione olimpica, le Nazioni Unite e gli organizzatori hanno lanciato un appello per una tregua di sette settimane in tutti i conflitti in corso nel mondo. I Giochi si terranno nel nord Italia, con due sedi principali: Milano e la località alpina di Cortina d’Ampezzo, che ospiteranno le competizioni dell’evento sportivo più atteso dell’inverno.