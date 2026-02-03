Cortina ricoperta di neve a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi

(LaPresse) Cortina d’Ampezzo, città che ospita le Olimpiadi invernali, ricoperta di neve mentre si mettono a punto gli ultimi preparativi per i Giochi al via il prossimo 6 febbraio. La località di lusso, situata a 1224 m di altitudine nelle Dolomiti, ha una popolazione di sole 5.400 persone, ma si sta preparando ad accogliere un’ondata di visitatori. La città ospiterà lo sci alpino femminile e tutte le gare di slittino – bob, skeleton e slittino – nel rinnovato centro slittino Eugenio Monti. Inoltre, la competizione di curling si svolgerà nello storico Stadio Olimpico del Ghiaccio, che ha ospitato l’hockey su ghiaccio, il pattinaggio artistico e le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali del 1956.