Caso Signorini, avvocato Corona: "Profili oscurati come in Corea"

“Hanno oscurato il profilo Instagram di Fabrizio e hanno oscurato ‘Falsissimo‘ con una motivazione estremamente succinta – come fanno questi grandi provider – e cioè ‘violazione del copyright e contenuti diffamatori’. Sui contenuti diffamatori chi l’ha stabilito? Ci son delle sentenze? No. Sulle modalità, sappiamo che operano così: è una decisione che viene assunta senza chiedere niente all’altro, senza ascoltare prima le sue giustificazioni, senza nessuna notifica. Quindi sia ben chiaro: io non ho ricevuto nessun atto da parte dell’Autorità giudiziaria italiana né da quella civile né da quella penale. È una iniziativa dei colossi del web”. Così Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, in un video sui social. “Chi c’è dietro non lo so, ma mi sembra abbastanza logico pensare che siano dipese da iniziative provenienti da Mediaset – visto che parlano di copyright – o da Signorini – visto che si parla di diffamazione. Secondo me è una operazione di oscuramento degna da un Paese diverso dall’Italia, che è un Paese democratico. Non siamo in Cina, non siamo in Russia. Qualcuno mi ha scritto dicendo che siamo in Corea, è quello che penso anche io. Il motivo è che Fabrizio è una voce libera e dissonante e come tale evidentemente dà fastidio. Adesso faremo le attività giudiziarie necessarie”, aggiunge Chiesa che, rivolgendosi ai follower, chiede: “se non siete d’accordo fate sentire la vostra voce, con tutti gli strumenti che avete a disposizione. Pare che siamo ancora in uno Stato libero, quindi – ribadisce – ognuno può dire quello che vuole fino a quando non dovessero intervenire, anche in questo caso, con un provvedimento d’urgenza”.