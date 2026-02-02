Usa, abbondante nevicata sulla Carolina del Nord: Charlotte completamente imbiancata

Una vasta area degli Stati Uniti, dalla costa del Golfo al New England, è stata colpita domenica da temperature estremamente rigide dopo che un ciclone bomba ha portato forti nevicate e centinaia di cancellazioni di voli nella Carolina del Nord, raffiche di neve e iguane cadute in Florida, e ulteriori disagi per migliaia di persone che sono ancora senza elettricità a causa della tempesta di ghiaccio dello scorso fine settimana nel sud.
Nel frattempo, il ciclone bomba, noto ai meteorologi come un sistema meteorologico intenso e in rapido rafforzamento, ha contribuito a far cadere quasi 30 centimetri di neve a Charlotte, la città più grande della Carolina del Nord, e nei dintorni. La nevicata è stata una delle cinque più intense mai registrate in quella zona, ha affermato Peter Mullinax, meteorologo del centro di previsioni meteorologiche di College Park, nel Maryland.
