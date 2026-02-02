Stati Uniti, è il giorno della marmotta. Phil ha fatto la sua previsione: la cerimonia a Punxsutawney

(LaPresse) Negli Stati Uniti oggi è il giorno della marmotta e a Punxsutawney, in Pennsylvania, come ogni 2 febbraio, si è rinnovata la tradizionale cerimonia della marmotta Phil. Quest’anno, uscendo dalla sua tana, l’animale ha visto la sua ombra quindi si prevede un inverno ancora lungo. La marmotta Phil ogni 2 febbraio viene svegliata al Gobbler’s Knob e fatta uscire dalla sua tana: un tronco cavo accuratamente salvaguardato durante tutto l’anno. Il Punxsutawney Groundhog Club afferma che quando Phil non vede la sua ombra, significa che la primavera arriverà presto. Quando invece la vede, ci saranno altre sei settimane di inverno.