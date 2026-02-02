Siria, le forze di sicurezza si preparano a schierarsi a Hassakeh dopo l'accordo con l'SDF

Un convoglio di veicoli militari e personale di sicurezza si è schierato lunedì nell’area di Wadi Al Ramel, nella campagna di Hassakeh, nel nord-est della Siria, per schierarsi nella provincia dopo un accordo raggiunto con le Forze democratiche curde siriane (SDF). Le Forze Democratiche Siriane a guida curda hanno annunciato venerdì un nuovo accordo con il governo centrale del Paese a Damasco per stabilizzare un cessate il fuoco che ha posto fine a settimane di combattimenti e per definire passi verso l’integrazione delle due parti. Entrambe le parti avranno comitati di coordinamento, che si incontreranno per “determinare il piano di integrazione e stabilire tempi e meccanismi adeguati”, ha affermato. L’accordo concordato tra le SDF e Damasco prevede la formazione di una nuova divisione militare sotto il comando del ministero della Difesa siriano composta da tre brigate di combattenti delle SDF nella provincia di Hassakeh, oltre alla formazione di una brigata di combattenti delle SDF all’interno di una divisione nella provincia di Aleppo.