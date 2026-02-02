Gaza, riapre il valico di Rafah: i primi pazienti palestinesi diretti in Egitto

(LaPresse) Il primo evacuato medico da Gaza è entrato in Egitto con la riapertura del valico di Rafah. Nella giornata di lunedì è prevista l’evacuazione di cinque persone malate. Tra i primi a passare il confine per ricevere cure mediche è Mohamed Abu Mustafa, accompagnato dalla madre Rajaa Abu Mustafa, trasportati su vetture dell’Onu e della Mezza luna Rossa da Khan Younis. L’apertura è un passo fondamentale nel cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ma è soprattutto simbolica, poiché ogni giorno solo pochi palestinesi potranno attraversare il confine in entrambe le direzioni. Non sarà consentito inoltre il passaggio di merci. Sebbene la Striscia abbia altri quattro valichi di confine, questi sono condivisi con Israele, e solo Rafah collega il territorio a un altro paese vicino. Le ambulanze hanno atteso per ore al confine prima di trasportare i primi feriti evacuati da Gaza, arrivati in Egitto dopo il tramonto, come ha mostrato il canale televisivo satellitare statale egiziano Al-Qahera News. Il valico era chiuso da quando le truppe israeliane lo avevano occupato nel maggio 2024.