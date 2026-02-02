Gaza, primi palestinesi di rientro dall'Egitto attendono la riapertura del valico di Rafah

Il primo gruppo di palestinesi di rientro nella Striscia di Gaza dall’Egitto è arrivato lunedì al valico di Rafah. Le riprese trasmesse dai media statali egiziani mostravano veicoli, tra cui ambulanze e microbus, in fila sul lato egiziano del valico, in attesa della riapertura. Funzionari della sicurezza egiziani e israeliani affermano che il valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l’Egitto è stato riaperto per traffico limitato, un passo fondamentale verso l’avanzamento del cessate il fuoco. Il funzionario egiziano ha detto che 50 palestinesi avrebbero attraversato in ciascuna direzione il primo giorno dell’operazione di attraversamento. Il funzionario, coinvolto nei colloqui relativi all’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco, ha parlato con AP in forma anonima per discutere di informazioni riservate. Anche i media statali egiziani hanno confermato l’apertura.