Gaza, bimbo palestinese di 3 anni morto in un raid di Israele. Riaperto ai pedoni il valico di Rafah

Un bambino palestinese di 3 anni è morto questa mattina in seguito a un attacco delle forze israeliane nel sud di Gaza. Lo riporta Al Jazeera spiegando che il fatto è accaduto a causa di un raid che è ha interessato la tendopoli di al-Mawasi, un campo profughi lungo la costa di Gaza, vicino alla città di Khan Younis. Israele – precisa ancora il media arabo – aveva definito l’area una “zona di sicurezza umanitaria”. Secondo il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, dall’entrata in vigore del cessate il fuoco, il 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso più di 500 palestinesi a Gaza e ne ha feriti altri 1.400.

Riaperto il valico di Rafa

Funzionari della sicurezza egiziani e israeliani hanno confermato che il valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l’Egitto è stato riaperto al traffico limitato. Un passo fondamentale mentre il cessate il fuoco prosegue. Un funzionario egiziano ha spiegato in forma anonima all’Associated Press che 50 palestinesi attraverseranno il confine in ciascuna direzione nel primo giorno di operatività del valico. Anche i media egiziani hanno confermato la riapertura. Il valico era stato chiuso lo scorso marzo, in seguito al fallimento del cessate il fuoco concordato nel gennaio 2025. Ieri si era svolta una giornata di controlli e test. Tutti i palestinesi di Gaza che vorranno entrare o uscire dalla Striscia – spiega il Times of Israel – dovranno ottenere l’approvazione egiziana, e l’Egitto dovrà inviare i nomi al servizio di sicurezza interna israeliano Shin Bet per l’autorizzazione. Israele supervisionerà a distanza l’uscita dei cittadini di Gaza verso l’Egitto. Da una sala di controllo, gli ufficiali israeliani, utilizzando un software di riconoscimento facciale, verificheranno che coloro che lasciano la Striscia siano presenti nell’elenco dei nomi approvati e apriranno un varco al valico per consentirne il passaggio. L’ingresso a Gaza dall’Egitto inoltre includerà un controllo di sicurezza israeliano. I palestinesi arriveranno a un posto di blocco dell’Idf dopo aver attraversato il valico di Rafah e solo in seguito potranno proseguire verso la Striscia.

Circa 20.000 bambini e adulti palestinesi bisognosi di cure mediche sperano di poter lasciare la devastata Gaza attraverso il valico, secondo quanto riferito da funzionari della sanità di Gaza. Migliaia di altri palestinesi che si trovano fuori dal territorio sperano invece di poter entrare e tornare a casa. Il ministero della Salute egiziano ha dichiarato in un comunicato di lunedì che 150 ospedali in tutto il Paese sono stati preparati ad accogliere pazienti palestinesi e feriti che verranno evacuati da Gaza attraverso il valico di Rafah.

Raid Idf contro Hezbollah nel sud del Libano

Le forze armate israeliane hanno affermato di aver effettuato un attacco aereo contro un agente di Hezbollah nella città di Ansariyeh, nel Libano meridionale. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli. Lo riportano i media israeliani.